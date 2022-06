The Boys subverte momento icônico do Superman

Contém spoilers

Em sua terceira temporada, The Boys subverte um momento icônico das histórias em quadrinhos do Superman.

Como você já deve ter imaginado, o centro dessa subversão é o Capitão Pátria, que serve de paródia do Superman.

No segundo episódio da terceira temporada de The Boys, o Capitão Pátria é enviado para ajudar uma garota que pretende se suicidar pulando de um prédio.

Bem ao estilo do Capitão Pátria, ele na verdade motiva a garota a pular em vez de ajudá-la. O personagem insiste que ela simplesmente devia seguir em frente e pular do prédio.

É uma versão mais sombria de um momento icônico do Superman que aconteceu em All-Star Superman #10.

Nessa história em quadrinhos, Superman ajuda uma garota que pretende se suicidar pulando de um prédio.

Em toda a sua bondade, o super-herói da DC lhe dá motivos para continuar viva, até que a garota desiste da sua intenção de se suicidar.

Para muitos fãs, esse é um dos momentos mais icônicos das histórias em quadrinhos do Superman, representando muito bem a essência do personagem.

Curiosamente, a cena de The Boys também representa bem a essência do Capitão Pátria, que nesse caso é algo muito distante do Superman.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

