The Walking Dead quase teve um início mais sombrio para Rick Grimes

The Walking Dead teve início nos quadrinhos, acompanhando a história de Rick Grimes em um mundo cheio de zumbis.

Acontece que a jornada do personagem quase começou de uma maneira ainda mais sombria nos quadrinhos.

De acordo com o Screen Rant, nos comentários adicionais da versão remasterizada dos quadrinhos de The Walking Dead, o criador Robert Kirkman revelou que o primeiro zumbi que Rick Grimes mataria seria uma criança.

Isso obviamente traria um grande impacto emocional para o personagem. No entanto, o criador de The Walking Dead mudou de ideia, alterando para um zumbi adulto.

Ideia descartada

Curiosamente, Robert Kirkman não sabe explicar exatamente por que mudou de ideia. O escritor acredita que a sua ideia original também poderia ter funcionado muito bem.

Na TV, The Walking Dead ganhou uma adaptação de grande sucesso. A série ganha novos episódios até hoje.

Já nos quadrinhos, a história já acabou. Vale lembrar que a série de TV segue um caminho de narrativa bem diferente do material original.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+.

