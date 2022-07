Veja como é o Doutor Destino sem seu capacete

Doutor Destino é um dos principais vilões da Marvel nos quadrinhos. Você já se perguntou como ele é sem a sua máscara de metal?

A verdade é que a Marvel raramente mostra o rosto do Doutor Destino. A sua real aparência, na maioria das vezes, é deixada para a interpretação do público.

Victor Von Doom, o Doutor Destino, teve o seu rosto desfigurado quando uma máquina que ele estava construindo explodiu, em um experimento que deu errado.

Desde essa tragédia, o personagem passou a usar uma armadura, com uma máscara de metal que ele raramente tira.

Uma rara vez em que a Marvel mostrou o rosto do Doutor Destino veio em Guerras Secretas #3. Nesta história, Victor Von Doom é mostrado sem o seu nariz e com terríveis cicatrizes no rosto.

Confira abaixo uma imagem do rosto do Doutor Destino nesta história em quadrinhos.

A história nem sempre foi assim

Mas esta não é toda a história. Eis uma curiosidade divertida e interessante: esta nem sempre foi a abordagem da Marvel para o rosto do Doutor Destino.

Uma antiga história em quadrinhos do Quarteto Fantástico também revelou que, sem a máscara, o vilão na verdade ainda tinha uma boa aparência, apenas com uma pequena cicatriz no rosto.

Acontece que Victor Von Doom era um homem tão vaidoso que, em sua perspectiva, aquela pequena cicatriz era digna de vergonha.

Pode parecer um motivo inusitado para se usar uma máscara, mas essa versão também adiciona uma nova camada à mentalidade de um vilão que já é bastante interessante.

