17 anos depois, ator de Star Wars conta como foi voltar a usar traje de Darth Vader

Já se passaram 17 anos desde a primeira e última vez em que Hayden Christensen se vestiu como Darth Vader, para o último filme da trilogia prequel de Star Wars, A Vingança dos Sith, em 2005.

Agora, para sua participação na série Obi-Wan Kenobi, do Disney+, onde se encontrará om seu colega de elenco Ewan McGregor, o astro de Star Wars conta qual é a sensação de vestir novamente a roupa do Lord Sith.

“Foi surreal. É uma fantasia incrível, e colocá-la novamente trouxe muitas emoções para mim. É incrível poder usá-la, é uma honra colocá-la. Muito divertido, realmente” , disse Christensen em entrevista recente ao On Demand Entertainment. “A armadura de Darth Vader é incrivelmente pesada. É uma fera de usar, e não foi projetado para ir ao banheiro. Mas faz parte do o trabalho.”

Sobre voltar à galáxia muito, muito distante após quase duas décadas, o ator comenta: “Estou animado. É um prazer estar de volta e estou muito orgulhoso da série e ansioso para que os fãs a vejam”.

Hayden Christensen também falou sobre voltar a trabalhar com Ewan McGregor: “Eu amo muito esse homem. Nós nos tornamos muito próximos quando estávamos fazendo as prequelas e nos divertimos muito juntos. Então, voltar e fazer mais [uma série] com ele como esses personagens foi simplesmente incrível. Conversamos um pouco antes de começarmos a filmar, e foi muito bom me reconectar com meu velho amigo”.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader, que chegou a deixar McGregor assustado no set. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

