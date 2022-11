1899: Conheça a série da Netflix dos criadores de Dark e com astro de Elite

Se você curte séries de mistério e suspense, não deixe de conferir 1899 – uma produção épica que está prestes a estrear na Netflix. Criada pelos showrunners de Dark, uma das séries mais aclamadas da plataforma, 1899 usa diversas linguagens para contar uma história chocante. Outro trunfo da série é seu elenco, que conta com astros de Elite e Game of Thrones.

Produzida por Jantje Frise e Baran bo Odar – os criadores de Dark – 1899 é descrita como “uma épica série história de mistério e terror”. A produção é um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022.

Segundo os showrunners, 1899 também abordará importantes temáticas sociais, como imigração, ancestralidade e muito mais. Juliana Lima Dehne, uma das roteiristas da série, é brasileira.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de 1899 na Netflix; confira.

Conheça a história sinistra de 1899 na Netflix

A trama de 1899, como o próprio nome já indica, é ambientada no último ano do século XIX – uma época de grandes transformações econômicas e sociais.

O enredo de 1899 foca em vários migrantes europeus que viajam de Londres a Nova York em busca de uma nova vida. A bordo de um navio a vapor, o grupo não demora a presenciar eventos assustadores. Eventualmente, a viagem se torna um verdadeiro pesadelo.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899.

Mas afinal: qual é o grande mistério de 1899? Só assistindo a série para saber! Por enquanto, a Netflix faz o possível para manter em segredo os eventos da produção.

Para caracterizar a Europa como um continente diverso, cheio de culturas diferentes, os showrunners de 1899 contrataram um impressionante elenco internacional.

“Queríamos explorar este coração da Europa, onde todo mundo vem de outro lugar e fala uma língua diferente, e a língua define muito de sua cultura e comportamento”, explicou Jantje Friese.

Elenco de 1899 tem astros de Elite e Game of Thrones

Como citamos acima, o elenco de 1899 conta com atores e atrizes de vários países – Inglaterra, Alemanha, França e muito mais.

O elenco de 1899 é liderado por Emily Beecham (Into the Badlands). A atriz britânica interpreta Maura Franklin, uma das primeiras médicas do Reino Unido, viajando sozinha para os Estados Unidos.

Andreas Pietschmann, o Estranho da série Dark, é Eyk Larsen, o capitão do navio que leva os imigrantes a Nova York.

Miguel Bernadeau, o Guzmán da série Elite, vive Ángel, um ricaço espanhol que também viaja à América. José Pimentão (Teorias da Conspiração) é Ramiro, um padre introvertido que viaja com Ángel.

Jonas Bloquet (A Freira) e Mathilde Ollivier (Operação Overlord) são Lucien e Clémence, um casal francês da alta sociedade.

Isabella Wei (Able World) e Gabby Wong (Rogue One) vivem Ling Yi e Yuk Je, duas misteriosas mulheres chinesas que também embarcam no navio a vapor.

Rosalie Craig (HEX) completa o elenco principal de 1899 como Virginia, uma socialite britânica.

O elenco de 1899 conta também com Alexandre Willaume, Maria Erwolter, Lucas Lynggaard Tønnesen e Yann Gael.

Anton Lesser, famoso por sua performance como Qyburn em Game of Thrones, também integra o elenco de 1899, mas em um papel desconhecido.

Data de estreia de 1899 na Netflix – Confira o trailer

A 1ª temporada de 1899 chega à Netflix em 17 de novembro de 2022. Como a série é uma produção original da plataforma, os episódios serão disponibilizados a partir das 4 da manhã.

Em sua 1ª temporada, 1899 conta com 8 episódios. Veja abaixo o trailer legendado da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.