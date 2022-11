1899 é acusada de plágio por quadrinista brasileira

1899, a série dos criadores de Dark para a Netflix, é um grande sucesso no streaming que todo mundo está vendo atualmente, e que conta com um final chocante.

Porém, a produção pode ter um grande problema, já que uma quadrinista brasileira acabou acusando a série de plagiar uma de suas obras.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, 1899 ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 75% de aprovação (além de 9.1 no IMDB).

Série copiou o quadrinho Black Silence

A artista brasileira Mariana Cagnin, de 32 anos, fez uma thread em seu Twitter, comparando algumas passagens de seu quadrinho e da série.

O quadrinho é Black Silence, que é uma obra de ficção científica ambientada num futuro distópico pós-apocalíptico.

Além disso, Black Silence foi financiada pelo Catarse e recebeu o Troféu Angelo Agostini (Melhor Desenhista), além de 3 indicações ao Prêmio HQMix.

A quadrinista disse que toda a ideia apresentada em seu quadrinhos está em 1899, desde a pirâmide negra até os próprios dramas pessoais dos personagens.

Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação”, disse Cagnin.

“Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem, as escritas em códigos. As vozes chamando por eles. Detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas”, escreveu a autora brasileira.

Cagnin apresentou algumas passagens da obra que produziu e da série, e disse que foi convidada em 2017 para uma feira do livro na Europa.

Ela disse ter entregado uma cópia do quadrinho físico, bem como disponibilizou a versão em inglês para o público presente na feira.

“Obviamente, Black Silence é uma obra curta, quase um conto. É muito fácil, em 12h de projeção da série, diluir todas essas “referências”, mas a essência do que eu criei está lá”, escreveu ela.

A quadrinista ainda comentou sobre o filme As Aventuras de Pi, que seria cópia do livro brasileiros Max e os Felinos, publicado ainda em 1981.

“A gente não pode achar que só porque somos brasileiros devemos aceitar esse tipo de menosprezo e indiferença”, escreveu a quadrinista.

“Temos inúmeros casos de gringos copiando a gente, em filmes, séries e músicas. Como o caso do filme As Aventuras de Pi, que foi copiado de um livro brasileiro”, concluiu.

A 1ª temporada de 1899 está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.