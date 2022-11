Explicamos o final chocante de 1899 na Netflix

Misteriosa, assustadora e repleta de reviravoltas, 1899 se tornou um verdadeiro sucesso na Netflix. Dos criadores de Dark, a série europeia termina com um final desconcertante. Por isso, muitos espectadores desejam saber: afinal, o que realmente acontece com os passageiros do Kerberos? E qual é o verdadeiro significado do desfecho?

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de conquistar os assinantes da Netflix, 1899 ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 75% de aprovação (além de 9.1 no IMDB).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os principais mistérios do final de 1899 na Netflix; confira. (via LeisureByte).

Final explicado de 1899 – o que acontece com Maura?

A 1ª temporada de 1899 revela que Maura – a personagem de Emily Beecham – não é uma das passageiras do Kerberos, mas sim uma consciência digital que vive em uma simulação criada pelo pai.

Depois de fazer essa sinistra descoberta, Maura conta ao Capitão Eyk a verdade sobre a situação. A partir daí, o personagem de Andreas Pietschmann faz de tudo para ajudar a protagonista a escapar do loop.

Eventualmente, Daniel (o marido de Maura) confronta a esposa e revela a verdade sobre seu passado como cientista.

Daniel diz que Maura é a única que pode tirar os outros passageiros da simulação. Mas para isso, ela precisa encontrar a “chave”.

Primeiramente, Maura desconfia das intenções de Daniel, mas com o passar do tempo, passa a entender a verdade por trás de toda essa história.

No entanto, é tarde demais. O pai de Maura começa a desativar a simulação, e nesse momento, Daniel explica que o cancelamento levará a outro loop, destruindo assim todos os esforços dos passageiros.

Além disso, caso o pai de Maura conseguisse capturar o garoto misterioso (junto com chave), tudo estaria perdido.

O antagonista quase consegue concretizar seu plano. Ele também tenta limpar a memória de Maura com uma substância que provoca a amnésia.

Nesse momento, 1899 revela que os esforços do vilão foram em vão. Maura acorda em um cômodo pequeno, muito diferente do convés do Kerberos.

A cena dá a entender que Daniel conseguiu sobrecarregar o código da simulação. O personagem também substitui a chave pelo anel de Maura, junto com o Cubo da Pirâmide.

Em uma das cenas mais emocionantes da série, Daniel pede para Maura completar o procedimento. De maneira hesitante, a personagem repete o processo e acorda em um lugar completamente diferente.

As últimas cenas de 1899 mostram Maura acordando da simulação em uma estação espacial. Finalmente, a série revela que Maura (junto com os outros passageiros do Kerberos), estava em uma cápsula orbital.

Nos momentos finais, Maura recebe uma mensagem do irmão, que dá boas-vindas ao ano de 2099. Em outras palavras, o verdadeiro responsável pelo experimento não era o pai da personagem, mas sim o irmão.

Essa conclusão chocante deixa o caminho aberto para uma 2ª temporada. Os próximos episódios devem revelar os verdadeiros objetivos do irmão de Maura e a relação do personagem com os outros passageiros do Kerberos.

A 1ª temporada de 1899 está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.