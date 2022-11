Quem é o garotinho em 1899 e o que aconteceu a ele na série da Netflix

Alerta de spoilers

A Netflix lançou a nova série dos criadores de Dark, 1899, que deve dar tantos nós nas cabeças dos fãs quanto a aclamada ficção científica alemã. Um elemento que deixou os fãs confusos é o garotinho

A série segue todos os personagens que desejam começar uma nova vida na América. Se eles estão fugindo de algo do passado ou apenas precisam começar de novo, seus segredos começam a aparecer conforme o show avança.

Continua depois da publicidade

Tudo o que eles querem fazer é chegar ao seu destino, mas seus planos são interrompidos quando a tripulação encontra um navio chamado Prometheus, que foi dado como desaparecido por quatro meses.

Eles podem continuar sua jornada e deixar o navio lá, ou devem voltar para trazê-lo para casa? É isso que o capitão, Eyk Larsen (Andreas Pietschmann), tem que decidir.

No episódio de estreia, Eyk convoca alguns dos passageiros para investigar o Prometheus, na esperança de encontrar pessoas a bordo. Mas, surpreendentemente, está vazio. Todos, exceto um garotinho (Fflyn Edwards), que está trancado em um armário.

Durante o resto da série, a identidade do menino é um mistério, e muitas pessoas começam a acreditar que ele é a causa das tragédias que virão.

O menino em 1899 é o diabo?

Uma das passageiras, uma dinamarquesa chamada Iben (Maria Erwolter), acredita que o misterioso menino é o próprio diabo por causa de todos os acontecimentos que ocorrem quando eles o trazem para o Kerberos.

Isso é apenas ela sendo paranoica, no entanto. Podemos dizer com segurança que o menino não é o diabo. Ele é apenas um humano e seu nome é Elliot. De fato, ele está ligado a outros passageiros.

Acontece que as memórias de Maura foram apagadas, então ela está experimentando tudo como nós, como espectadores.

Ela descobre que um homem misterioso no Kerberos chamado Daniel (Aneurin Barnard) é na verdade seu marido, e eles têm um filho juntos, Elliot.

Então, sim, o garotinho que eles encontram no Prometheus é filho de Maura e Daniel. Ela fica chocada ao descobrir isso e tão confusa sobre como ela não consegue se lembrar. Ela olha as fotos dos três juntos nas memórias de Daniel e diz que não sente nada.

Aprendemos nos dois episódios finais de 1899 que, na realidade, Elliot estava morrendo de alguma coisa e Maura estava desesperada para mantê-lo vivo. Por conta disso, ela e Daniel criaram uma simulação para que pudessem estar com ele nela.

Mas as coisas deram errado no meio do caminho e seu irmão acabou assumindo o controle da simulação e vem controlando os eventos que vemos no show. Felizmente, Daniel consegue invadir o mainframe e reprogramá-lo, o que acaba trazendo Maura de volta à realidade no final.

O ano é 2099 e Maura está em uma nave espacial chamada Prometheus. Embora Elliot não esteja em lugar nenhum, ela recebe uma mensagem de seu irmão que diz “bem-vindo à realidade”. É aí que o show termina, deixando-nos com tantas perguntas sobre o que Maura fará a seguir.

Não perca 1899, agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.