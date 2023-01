1899: Por que a série da Netflix foi cancelada?

A Netflix cancelou 1899 após a primeira temporada, deixando muitos fãs desolados. Embora uma razão oficial por trás do cancelamento não tenha sido oferecida, podemos deduzir com propriedade o que ocorreu.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Foi confirmado por fonte oficial que não haverá segunda temporada de 1899 – a Netflix cancelou a série. O criador da obra, Baran Bo Odar, confirmou através de sua página do Instagram da notícia:

“É com pesar que informamos que 1899 não será renovada. Adoraríamos terminar esta incrível jornada com uma 2ª e 3ª temporada, como fizemos com Dark. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que você planejou. É a vida. Sabemos que isso vai decepcionar milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer do fundo do coração por você ter feito parte dessa maravilhosa aventura. Nós te amamos. Nunca se esqueça. Bo & Jantje”.

O motivo do cancelamento não foi divulgado, mas provavelmente a audiência da série não atendeu as expectativas da Netflix.

A série conquistou muitos assinantes da Netflix e também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 83% de aprovação (além de 9.1 no IMDB). Então por que 1899 foi cancelada? Veremos isso agora.

Por que 1899 foi cancelada pela Netflix

O plano original era criar três temporadas para 1899, mas a história foi afundada com apenas uma temporada

Um motivo oficial ainda não foi revelado pelos showrunners ou pela Netflix, mas geralmente esses cancelamentos se resumem a baixos números de audiência. No entanto, sendo 1899, as coisas podem não ser tão simples quanto parecem.

Antes mesmo do programa ser lançado, um trailer inicial já havia sido visto mais de oito milhões de vezes, o que foi substancialmente mais do que outros trailers da Netflix no mesmo período.

Além disso, a Variety informou que 1899 foi assistido por cerca de 79,27 milhões de horas apenas nos primeiros quatro dias, colocando-o em segundo lugar no top 10 da Netflix, atrás apenas da mais recente temporada de The Crown. Ao final daquela primeira semana, a Netflix revelou que 1899 havia atingido 87,9 milhões de horas visualizadas no total.

Também vale a pena notar que 1899 ocupou o topo das paradas em todo o mundo além dos Estados Unidos.

No entanto, mesmo quando um programa como 1899 tem um desempenho decente o suficiente, outras considerações, como custo, também precisam ser ponderadas, e parece que as probabilidades não estavam a seu favor.

A produção ocorreu em um novo palco de produção virtual de última geração localizado no Babelsberg Studios, na Alemanha. É a maior instalação como essa na Europa, o que significa que produzir o show não foi barato.

Ainda assim, é bastante surpreendente quando você tem em mente que este deveria ser o primeiro de muitos projetos futuros que Friese e Odar planejavam criar após seu novo contrato com a Netflix.

Com 8 episódios, a 1ª temporada de 1899 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.