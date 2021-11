Atriz de Grey’s Anatomy comenta sobre volta de Alex Karev e Izzie

Alerta de spoilers

Na 16ª temporada, Alex Karev deixa o centro de Grey’s Anatomy e volta a viver com ex Izzie, que está com filhos do personagem – o que ele não sabia. Para o Bustle, Camilla Luddington, a Jo, afirmou não ser interessante uma volta do amado médico na 18ª temporada.

Com o site, a atriz conversou sobre o cenário para personagem dela no drama médico. Por mais que fãs queiram um retorno de Izzie e Karev, a atriz não pensa da mesma forma.

“Eu sei que os fãs gostariam de ver Karev voltando e tendo conflito, ou algo assim, com Jo. Mas, o que você pode fazer após uma carta daquelas? Na minha mente, não há forma melhor. Foi uma forma brutal de deixar a relação”, relembrou a atriz de Jo em Grey’s Anatomy.

Para sair de cena na série, Karev escreve uma carta para a ex Jo contando como reencontrou Izzie. Desde então, o personagem é apenas citado no drama médico.

“Eu quero apenas crescer com alegria e seguir em frente dessa forma, que é o que ela está fazendo”, completou a atriz sobre o que esperar da 18ª temporada.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

