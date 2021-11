Explicado por que Grazi Massafera não volta para Verdades Secretas 2

Em Verdades Secretas, Grazi Massafera deu um show de atuação como Larissa, uma modelo que tem a vida completamente destruída pelo vício em crack. Fãs da novela já perceberam que a personagem não aparece nos novos episódios, lançados atualmente no Globoplay. Foi a própria Grazi que decidiu não reprisar sua performance, e em uma entrevista ao jornal O Globo, a atriz revelou o motivo; confira abaixo.

Grazi Massafera foi extremamente elogiada por sua performance na trama de Walcyr Carrasco. A cena em que a personagem sofre um estupro coletivo, por exemplo, chocou o público brasileiro e chamou a atenção da crítica especializada.

Por sua atuação, Grazi foi indicada a diversos prêmios, inclusive o Emmy Internacional de Melhor Atriz.

A decisão de Grazi de não retornar em Verdades Secretas 2 envolve dois pontos importantes: a enorme carga dramática de sua personagem e o fim de seu contrato com a Rede Globo.

Por que Grazi não volta em Verdades Secretas 2

Mesmo antes de encerrar seu contrato com a Rede Globo, Grazi Massafera já havia revelado que não retornaria como Larissa em Verdades Secretas 2.

No papo com o jornal O Globo, a atriz revelou detalhes do processo de construção de Larissa e discutiu o grande impacto da personagem em sua carreira e vida pessoal.

“Ela foi uma catarse de um momento de indecisão artística. Era um período em que decidia se ia seguir ou não na atuação. Eu a construí com a maior humanidade possível. Fui até a Cracolândia, conversei com várias pessoas e fiz diversos estudos no corpo para entender como age cada droga que ela podia usar. Ela teve início, meio e fim”, explicou a atriz.

No final de Verdades Secretas, a personagem de Grazi passa por reabilitação e vira evangélica.

“Sei que a genialidade do Walcyr vai além, e a segunda temporada poderia ser incrível. Mas é uma questão de maturidade de atriz, de ter autoestima e falar: ‘Agora, quero ser só espectadora’”, afirmou a atriz.

Grazi Massafera anunciou o encerramento de seu contrato com a Rede Globo no início de novembro. A atriz deixa a emissora após 16 anos.

“Este é apenas o fim de um modelo de contrato, como pedem os novos tempos”, afirmou a atriz.

Grazi faz parte do grande número de estrelas que abandonaram seus contratos fixos com a Rede Globo em busca de projetos mais diversificados.

Vale lembrar que a atriz pode continuar participando de produções da Rede Globo, mas agora, receberá por projeto e terá a liberdade de atuar também no streaming.

Rumores indicam que a atriz já está sendo visada por conceituadas plataformas, como a Netflix e o HBO Max. As informações, no entanto, ainda não foram confirmadas.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.