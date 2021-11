Médicos chamam Grey’s Anatomy de “irrealista” e apontam melhor série médica

Com 18 temporadas, Grey’s Anatomy conquistou milhões de fãs no mundo inteiro e se tornou o drama médico mais duradouro de todos os tempos.

Para manter os aspectos médicos de Grey’s Anatomy fiéis ao que acontece na vida real, a série emprega médicos e enfermeiras em sua equipe de produção.

Mesmo assim, Grey’s Anatomy já foi criticada pela maneira irreal como tratou de alguns aspectos da medicina e da trama dos personagens.

Confira abaixo.

Críticas justas a Grey’s Anatomy?

As principais críticas à maneira como Grey’s Anatomy aborda temas médicos se relaciona com o teor ultra dramático das histórias contadas.

Em uma entrevista, médicos avaliaram os aspectos da medicina mostrados na série, e criticaram principalmente o jeito que os personagens reagem à situações de vida ou morte.

“Grey’s Anatomy é mais um romance melodramático do que uma série médica. Você nunca veria um estagiário praticando cirurgias sozinho, superiores sendo desconsiderados e residentes cometendo essa quantidade enorme de erros na vida real”, afirmou o Dr. Ross Kopelman.

A enfermeira Mary Sweeney concordou com a opinião do médico.

“Poucas séries me fazem revirar os olhos como Grey’s Anatomy. É a realidade mais afastada dos hospitais da vida real”, afirma a enfermeira.

Mas qual série médica trata a medicina com mais veracidade? A resposta é surpreendente.

De acordo com os médicos consultados, Scrubs é a série médica com a maior fidelidade à vida real.

A série de comédia foi exibida entre 2001 e 2010, e acompanhou a vida e confusões dos residentes do Sacred Heart Hospital.

“De todas as séries médicas que já vi, Scrubs é a mais fiel à vida real. Mesmo sendo uma comédia, a série mostra realmente como é a vida de um residente em um hospital. Ela mostra o que acontece no dia a dia de um hospital, não apenas quando ocorre uma emergência”, contou o Dr. Kopelman.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.