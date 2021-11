Quando e que horas sai a parte 4 de Verdades Secretas 2

A parte 4, a penúltima, de Verdades Secretas 2 chega no dia 1º de dezembro no Globoplay. O horário deve ser o mesmo dos outros lançamentos, às 21h30.

Desde que trouxe a segunda temporada ao streaming, a Globo apostou em estreia no horário nobre. Até aqui, todos os capítulos tiveram o mesmo horário.

Assim como nos outros “pacotes”, a penúltima parte de Verdades Secretas 2 chega com dez novos episódios. A série entra na reta final e com a dúvida sobre Angel.

Camila Queiroz deixou a emissora e a personagem dela deve ter um destino trágico no Globoplay. Isso só deve ser mostrado na quinta e última parte, mas o arco pode começar a ser preparado agora.

Parte final de Verdades Secretas 2 chega ainda em dezembro no Globoplay

Com três partes lançadas, a conclusão de Verdades Secretas 2 chega em dezembro. Após a penúltima parte, no dia 1, os capítulos finais são lançados em 15 de dezembro.

A trama de Verdade Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro. Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem ele, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho. A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.