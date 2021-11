Rumor sobre novo visual do Rei do Crime deixa fãs da Marvel furiosos

Uma suposta foto vazada da série do Gavião Arqueiro começou a circular nas redes. Nela podemos ver o suposto novo visual do Rei do Crime, que não agradou muito os fãs.

No Twitter, os fãs estão reclamando sobre a mudança no personagem, que já apareceu em Demolidor, vivido por Vincent D’Onofrio, que deve reprisar o papel.

“Aparentemente o Rei do Crime vai ter esse visual no MCU. Mas não levem isso como certo”, escreveu um fã.

“Ninguem. Rei do Crime do MCU”, tuitou um fã com uma imagem de um cosplay exagerado do vilão do Demolidor.

“Por que?!!! Vincent D’Onofrio era o Rei do Crime perfeito. Ele é o melhor vilão a ter saído do MCU e um dos melhores vilões de filmes ou séries baseadas em quadrinhos. Por que corrigir algo que nunca esteve quebrado?”, tuitou outro fã.

“Estejam prontos para ver essa versão do Rei do Crime”, escreveu outro fã.

Veja os tuites, abaixo. Lembrando que a aparição do Rei do Crime em Gavião Arqueiro não foi confirmada.

Série do Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

