Ator levanta suspeitas sobre fim de Gui em Verdades Secretas 2

Será que a morte de Gui em Verdades Secretas 2 foi, realmente, um acidente? Em uma entrevista para o podcast do Gshow, o ator Gabriel Leone levantou suspeitas quanto ao assunto.

“As tramas do Walcyr são sempre surpreendentes, então acho que tudo pode acontecer. Esse acidente de carro pode ter acontecido por ‘N’ motivos. Depois do final da primeira temporada, não dá mais para duvidar de nada”, comentou o ator de Verdades Secretas 2.

Gui morre logo no começo de Verdades Secretas 2, o que chocou os fãs da produção.

É a partir deste misterioso acidente de carro que se inicia a grande reviravolta na vida de Angel (Camila Queiroz), que volta ao mundo da moda (e ao book rosa).

Com os mistérios em torno disso, os fãs suspeitam que uma grande reviravolta está sendo preparada em Verdades Secretas 2. No entanto, ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer.

Mais sobre Verdades Secretas 2

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Especula-se que Rodrigo Lombardi possa voltar como Alex na trama. No entanto, ainda não se sabe como.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.