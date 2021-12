Grey’s Anatomy pode ter matado grande médico na 18ª temporada

Alerta de spoilers

Grey’s Anatomy é conhecida por matar personagens de surpresa para deixar os fãs sem chão. No oitavo capítulo da 18ª temporada, um grande médico do seriado pode ter morrido – a conclusão não é confirmada porque o episódio terminou em aberto.

Owen Hunt (Kevin McKidd) sofreu um terrível acidente de carro no episódio. Mas, os espectadores não sabem se ele está vivo ou morto porque os bombeiros de Station 19 ainda não conseguiram chegar ao local.

No capítulo, os médicos encontram um coração em Tacoma para Farouk. Owen, Teddy e Hayes decidem fazer uma viagem de carro para pegar o órgão.

Porém, o motorista do veículo sofre um ataque cardíaco, que tira o carro da estrada e o deixa à beira de um abismo. O trio decide que Teddy deve sair e voltar ao Grey Sloan buscar ajuda.

Com a demora, Owen grita para Hayes escapar também. O médico de Kevin McKidd diz que já ajudou um veterano antes a tirar a própria vida e agora tinha que passar a tocha para outra pessoa fazer isso caso a queda seja fatal.

Quando Hayes escapa, o carro com Owen cai. É difícil imaginar que o médico tenha sobrevivido em Grey’s Anatomy.

Mas, assim como a série é boa em matar, ela também é boa em trazer surpresas com sobrevivências difíceis. Apenas no nono capítulo da 18ª temporada é que os fãs devem descobrir o que aconteceu com Owen.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

