La Casa de Papel: Explicação do bilhete do Professor tem problema grave

Alerta de spoilers

La Casa de Papel termina na quinta temporada com um mistério: o que o Professor escreveu no bilhete para o sobrinho Rafael? Há algumas teorias sobre a série da Netflix, com a mais aceita até agora sendo sobre o filho de Berlim ter roubado o ouro falso.

Como se sabe, o Professor vence o governo espanhol ao entregar para eles latão pintado de ouro. O protagonista explica que a reserva de um país é ilusória, já que nunca é realmente usada.

Com a revelação, alguns espectadores da Netflix ligaram os pontos e chegaram à conclusão: Rafael pegou o ouro de latão, necessário para o plano do Professor, e foi avisado pelo tio.

Realmente, faz bastante sentido para o filho de Berlim abrir mão de todo ouro em La Casa de Papel. Mas, há um problema grave que deixa a teoria sem sentido.

Quando o ouro é roubado, o Professor se desespera. O líder do bando fica tão preocupado que reúne uma força-tarefa para encontrar quem o enganou e diz que a ação é vital.

Mas, se o ouro roubado fosse o de latão, não seria fácil encontrar outra solução? O Professor tinha equipe e orçamento para refazer todas as peças, deixando o sobrinho Rafael achando que ficou com uma fortuna.

Em outra teoria, acreditamos que o Professor na verdade é pai de Rafael, o que fez o rapaz devolver o ouro para completar a missão em La Casa de Papel.

La Casa de Papel continua com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.