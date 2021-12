Verdades Secretas 2: Revelado quem mata Angel no Globoplay

Alerta de spoilers

Verdades Secretas 2 terá uma grande reviravolta em breve. Na reta final Angel será assassinada por alguém que volta dos mortos.

Conforme Carla Bittencourt, do Metrópoles, Alex (Rodrigo Lombardi) voltará à novela do Globoplay e vai contracenar com a dublê Robert Franco, que substitui Camila Queiroz na novela.

O personagem vai se vingar do que a amante fez com ele no fim da primeira temporada, matando-a. Esse é um dos finais escritos por Walcyr Carrasco, mas ainda não é garantido de ir ao ar. Descobriremos isso quando os episódios finais chegarem em 17 de dezembro.

A volta de Alex já é especulada há algum tempo e o próprio Rodrigo Lombardi chegou a divulgar uma foto em 24 de dezembro, indicando o retorno dele na novela.

Veremos como essa morte vai impactar a série e os outros personagens, especialmente Giovanna, após o beijo das duas.

Fãs reagem ao beijo de Angel e Giovanna

Verdades Secretas 2 surpreendeu os fãs novamente, dessa vez com um beijo entre Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira). O momento pegou todos desprevenidos e, naturalmente muitos foram às redes comentar.

A cena em questão mostra as duas ajoelhadas. Elas se aproximam e dão um beijo bem caloroso na novela do Globoplay.

Nas redes, muitos comentaram sobre a raiva que Giovanna sentia por Angel, na realidade ser “tesão” reprimido, ou paixão.

Agora veremos na novela como as então arqui-inimigas chegaram nesse ponto e se continuarão assim, ou voltarão à inimizade em breve.

Verdades Secretas 2 está no Globoplay. Veja o trecho de Verdades Secretas 2, abaixo, junto de algumas reações dos fãs chocados nas redes sociais.

SEMPRE SOUBE QUE A "RAIVA" QUE A GIOVANNA SENTIA PELA ANGEL ERA TESÃO REPRIMIDO 😏🔥 #VerdadesSecretas2 pic.twitter.com/skR5tGCjdB — debi 🍫 (@kccabello35) December 13, 2021