A série médica da atualidade que supera Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy pode ser considerada uma das séries médicas mais populares da TV. Mesmo assim, o seriado gera muitas discussões, principalmente quando se trata da realidade nos casos médicos e nos tratamentos.

Nesse sentido, outra série em exibição supera Grey’s Anatomy. Entre os programas no ar, The Good Doctor é o seriado mais elogiado quando se trata da fidelidade com situações médicas.

O TV Insider nota que, apesar de alguns erros, o seriado é o mais correto entre os que estão em exibição. Parte desse sucesso é por conta do consultor que participa de The Good Doctor, o Dr. Oren Gottfried.

O médico sugere eventos reais para os roteiristas. Além disso, garante que até os casos “mais estranhos, são verdadeiros na medicina”.

Especialistas também colocam The Good Doctor com “mais acertos entre termos médicos, diagnósticos e tratamentos”, ficando na frente de seriados como Grey’s Anatomy. Apesar disso, como citado, o programa também não é perfeito.

Entre todos seriados médicos, o título mais fiel à realidade vai para Scrubs, que sempre foi elogiada por especialistas da vida real.

Grey’s Anatomy segue em exibição no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Já The Good Doctor está no Globoplay e no canal Sony.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.