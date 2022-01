Ator de Grey’s Anatomy entrega qual colega esquece mais falas na série

Giacomo Gianniotti, o Andrew DeLuca de Grey’s Anatomy, relembrou a experiência dele na série para US Weekly. Ao comentar sobre o seriado, o ator entregou quem é o colega que mais esquece falas nas gravações.

O esquecido da turma, como contou o ator, é Justin Chambers. O astro ficou famoso em Grey’s Anatomy por ser o amado Alex Karev, que também já deixou o seriado.

“Possivelmente é Justin Chambers. Mas, Justin, eu te amo muito”, destacou o ator de DeLuca.

Claro que isso nunca foi um problema para o drama. Como é visto, Chambers fez um enorme sucesso como Karev, com fãs esperando que o personagem retorne até hoje.

Grey’s Anatomy segue fora do Brasil na Netflix

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.