Fãs enfim descobrem erro em famosa cena de Todo Mundo Odeia o Chris

Todo Mundo Odeia o Chris conta com diversos momentos famosos e em um deles, Drew ensina Tonya a fazer o moonwalk, popularizado por Michael Jackson. A cena, contudo, conta com um erro: um membro da equipe aparece no canto da tela.

Isso acontece na segunda temporada de Todo Mundo Odeia o Chris, exibida originalmente em 2006. Tonya pede para o irmão ensinar o moonwalk e quando ele se vira para fazer o passo de dança, podemos ver um membro da equipe perto do chão.

Continua depois da publicidade

Erros como esse acontecem ocasionalmente no Cinema e TV. Muitas vezes, eles acabam sendo corrigidos na pós-produção, ou disfarçados com outros elementos.

De qualquer forma, demorou bastante até os fãs perceberem o deslize, mas isso fica mais fácil de fazer agora que a série está disponível no streaming.

Veja uma captura de tela do erro de Todo Mundo Odeia o Chris, abaixo.

O que aconteceu com Greg após Todo Mundo Odeia o Chris?

Atualmente com 29 anos, Vincent Martella, o Greg, é um ator e músico americano. Ele começou sua carreira ainda na infância, e não demorou a conquistar o público americano e a audiência internacional.

Nascido na região de Rochester, em Nova York, Martella é famoso por interpretar Greg Wuliger na comédia Todo Mundo Odeia o Chris.

Após a série, Vincent Martella passou a dublar o personagem Phineas no clássico desenho animado Phineas e Ferb, exibido pelo Disney Channel.

Nos últimos 7 anos, o ator também contou com outras performances elogiadas no cinema e TV, além de emprestar sua voz para vários projetos de dublagem.

A voz de Vincent Martella pode ser ouvida em games como Final Fantasy XIII e jogos do Batman. Além disso, o ator está em famosas séries como The Mentalist e The Haunting Hour.

O ator costuma compartilhar diversos registros de sua rotina no Instagram. Martella trocou o visual nerd de Greg por um aparência mais moderna, acentuada por seu cabelo preso, bigode e barba. Veja algumas fotos abaixo.

Um dos projetos mais conhecidos de Vincent Martella na TV é The Walking Dead. O ator fez uma participação na 4ª temporada da famosa série de zumbis.

Na série, Vincent Martella interpretou Patrick. O personagem só aparece em dois episódios, mas a participação do ator foi memorável.

Já em sua vida pessoal, Vincent Martella namorou a atriz e cantora Alyson Stoner, mas o relacionamento durou pouco mais de um ano.

O projeto mais recente da carreira de Vincent Martella foi o filme animado Batman: Morte na Família, lançado pela DC. No longa, Vincent Martella dá voz a Jason Todd, o Robin ou Capuz Vermelho.

Todo Mundo Odeia o Chris está disponível no Brasil no Globoplay.