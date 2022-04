Recém-chegada à Netflix, a 5ª temporada de Elite conquistou fãs com a introdução de novos alunos em Las Encinas. Um deles é interpretado pelo ator brasileiro André Lamoglia, que já faz o maior sucesso na plataforma. Porém, muitos fãs notaram a ausência de outras figuras importantes, como Guzmán e Ander. Afinal: por que os personagens não aparecem nos novos episódios?

“Após três jovens da escola pública serem transferidos para um conceituado colégio de elite, o conflito entre classes acaba levando a um assassinato”, indica a sinopse oficial de Elite na Netflix.

Nas primeiras temporadas de Elite, Guzmán e Ander se estabeleceram como alguns dos personagens mais populares da produção espanhola. Por isso, a ausência da dupla na 5ª temporada deixou muitos fãs preocupados.

O site NewsWeek explicou por que Guzmán e Ander deixaram Elite após a 4ª temporada, veja abaixo.

Por que Guzmán e Ander não estão na 5ª temporada de Elite?

Quase um ano após a estreia da 4ª temporada de Elite, a série da Netflix confirmou a saída de Guzmán e Ander – os personagens de Miguel Bernardeau e Arón Piper.

A despedida dos personagens é uma consequência natural da conclusão de seus arcos narrativos, finalizados na 4ª temporada.

Vale lembrar que, no último episódio do 4º ano de Elite, Ander e Guzmán embarcam juntos em uma viagem pela Europa. Por isso, eles não aparecem na 5ª temporada da série.

Miguel Bernardeau e Arón Piper não são os primeiros a deixar o elenco de Elite. A dupla se junta ao grupo de ex-alunos de Las Encinas, formado por Danna Paola, Ester Expósito, Álvaro Rico, Jorge López e outros atores.

Em julho de 2021, Bernardeau postou um vídeo de despedida em suas redes sociais, confirmando sua ausência na 5ª temporada.

“Quero agradecer a todo o time de Elite, nossa equipe de produção, diretores, colegas de elenco e todos que nos ajudaram nessa jornada. Vocês sempre estarão no meu coração. Não foi fácil filmar essa série, mas foi uma experiência sensacional e muito enriquecedora”, comentou o ator.

Após sua despedida de Elite, Miguel Bernardeau foi escalado na série Dafne and the Rest, do HBO Max. O ator também estará em 1899, uma vindoura produção da Netflix.

O intérprete de Ander também se despediu dos fãs da Netflix em 2021. Arón Piper agradeceu ao apoio do público em um vídeo da plataforma.

“Um capítulo chegou ao fim, mas outro começa”, comentou o ator. Piper afirmou também que “chorou como um bebê” durante a gravação da última cena de Ander.

A Netflix preparou um vídeo especial para marcar a despedida de Guzmán e Ander após a 4ª temporada de Elite; veja abaixo.

A 5ª temporada de Elite já está disponível na Netflix.