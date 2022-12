2ª temporada de Loki será “maior e mais surreal” que a 1ª

A 2ª temporada de Loki, definitivamente, é um dos lançamentos mais aguardados das próximas fases do MCU. Os próximos episódios, ao que tudo indica, estreiam no Disney+ em 2023. Em uma entrevista recente, a estrela Gugu Mbatha-Raw revelou que o segundo ano será “maior, mais ousado e mais surreal” que o primeiro.

“Depois de roubar o Tesseract em Vingadores: Ultimato, uma versão alternativa de Loki é trazida para a misteriosa Autoridade de Variância Temporal (AVT), uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, e monitora a linha do tempo”, afirma a sinopse da 1ª temporada de Loki.

Com Tom Hiddleston (Colina Escarlate) no papel principal, Loki conta também com Owen Wilson (Os Excêntricos Tenenbaums), Gugu Mbatha-Raw (A Bela e a Fera) e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que Gugu Mbatha-Raw falou sobre o estilo da 2ª temporada de Loki; confira.

Gugu Mbatha-Raw aumenta as expectativas para a 2ª temporada de Loki

Gugu Mbatha-Raw – a intérprete de Ravonna Renslayer em Loki – promete uma 2ª temporada intensa para a série do Disney+.

“Será maior, melhor, mais ousada e bem mais surreal que a primeira”, comentou a atriz.

Em um papo com a imprensa, a atriz falou sobre seu papel como Ravonna em Loki e Sophie na série Surface, exibida pela Apple TV+.

“Fico muito grata por estar em um estágio da minha carreira que me permite atuar nesse tipo de série. Cultivo um certo sentimento de posse sobre essas personagens, principalmente quando entro mais profundamente em seus universos”, afirmou a atriz.

Para Mbatha-Raw, as gravações da 2ª temporada de Loki foram “muito divertidas”. Os fãs do MCU têm tudo para curtir os novos episódios.

“Tem sido maravilhoso gravar a 2ª temporada de Loki. Os fãs terão grandes surpresas! De várias maneiras, vamos entrar em lugares bem maiores e mais interessantes que os da 1ª temporada, o que é realmente animador”, discutiu Mbatha-Raw.

Além disso, Ravonna Renslayer, a personagem de Gugu Mbatha-Raw, terá um papel bem mais importante nos próximos capítulos.

“Em Loki, Ravonna é uma presença intimidante. Na 2ª temporada, ela vai muito além dos confins da TVA, o que eu estou muito animada para mostrar para vocês”, completou a atriz.

Ainda sem data oficial de estreia, a 2ª temporada de Loki estreia no Disney+ em 2023. Pouco se sabe sobre a trama.

Owen Wilson, o intérprete de Mobius, já está confirmado no novo ano – junto com Tom Hiddleston, Sophia de Martino, Gugu Mbatha-Raw e outros astros.

Um interessante boato também afirma que o Deadpool de Ryan Reynolds fará uma participação especial nos próximos episódios.

Enquanto a 2ª temporada de Loki não estreia, você pode conferir todos os episódios do primeiro ano no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

