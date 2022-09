2ª temporada de Sandman ganha novidades que vão animar os fãs

Mesmo sem ser oficialmente anunciada, o supervisor de efeitos visuais Ian Markiewicz deu novidades empolgantes sobre 2ª temporada de Sandman.

Após décadas de tentativas frustradas de adaptar os quadrinhos de Neil Gaiman, a série da Netflix foi um sucesso absoluto, e recebeu grande aceitação do público.

Mas mesmo ficando semanas em primeiro lugar em diversos lugares do mundo, Sandman ainda não foi renovada oficialmente para sua segunda temporada. Os quadrinhos possuem muito mais material que pode ser adaptado, e o público está insistindo cada vez mais em uma renovação por parte do serviço de streaming, iniciando até uma campanha com a hashtag #RenewSandman.

Os trabalhos já começaram

Em uma entrevista ao Screen Rant, o supervisor de efeitos visuais da série deu boas notícias sobre a 2ª temporada. Markiewicz confirmou que a equipe não está esperando a renovação para começar a trabalhar, os roteiros estão sendo retrabalhados e a história já tem um arco definido.

“Nós temos uma estrutura realmente incrível para o que pensamos que a temporada 2 será. Allan ainda está dando toques nos roteiros e retrabalhando coisas, mas nós temos um arco.” O supervisor continuou: “É muito divertido e animador podermos ter a temporada 1 para sabermos o que nós sentimos que funciona ali, coisas que nós queríamos alinhar ainda mais, e como isso impacta nossa abordagem para a segunda temporada.”

O supervisor de efeitos visuais também confirmou que já estão tendo reuniões sobre os roteiros, levantando o que será necessário construir para cada cena, e como as coisas podem ser feitas para tirar aquelas cenas do papel da melhor forma.

Mesmo a Netflix ainda não tendo dado a confirmação de uma nova temporada, as declarações de Markiewicz certamente confirmam que a equipe de Sandman estará preparada para começar se, ou quando, a renovação acontecer

A produção da série certamente parece otimista sobre o assunto, e com todo esse trabalho sendo feito podemos esperar grandes coisas da 2ª temporada de Sandman.

