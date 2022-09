Sandman: Fãs estão ficando nervosos com série da Netflix

Mesmo sendo tão popular, Sandman ainda não teve sua 2ª temporada confirmada pela Netflix. O fato está causando certa agitação dos fãs nas redes socias.

A série foi a tão esperada adaptação dos quadrinhos clássicos de Neil Gaiman de mesmo nome. O enredo gira em torno do personagem Sonho (Tom Sturridge) reorganizando seu reino após ficar um século cativo.

Para a alegria dos fãs, a série foi um sucesso de público e crítica, adaptando com qualidade o que muitos julgavam impossível de adaptar. Mas com uma história tão grande e rica nos quadrinhos, o público está aflito com a demora da Netflix para confirmar uma segunda temporada da produção.

Mesmo chegando a destronar a gigante Stranger Things como série mais assistida quando foi lançado, e ter ficado em primeiro lugar em diversos países por semanas, o criador da obra Neil Gaiman já deixou claro que a temporada 2 ainda não está garantida pela Netflix, por conta do orçamento enorme da série.

Mas se depender da demanda popular, certamente Sandman ganhará sua continuação. Com o evento TUDUM da Netflix se aproximando, a hashtag #RenewSandman chegou aos trending topics no Twitter. Veja alguns dos tuítes:

Os comentários dos fãs

Um fã comentou: “Netflix, não seja estúpida, renove Sandman!! É o melhor conteúdo que vocês têm em anos!!”

Outro espectador relembrou: “Lembrem, tem mais 3 Perpétuos que nós ainda não vimos nas telas. Renovem Sandman para esse jantar de família bagunçado.”

Outro fã postou um meme cutucando a Netflix e disse: “Por favor renove Sandman, Netflix!”

Uma fã disse: “Renovem Sandman, porque não é apensa uma obra-prima, está acima e além de tudo que já foi criado.”

“Renovem Sandman, porque nós precisamos desesperadamente de mais Morpheus.”

