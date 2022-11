4ª temporada de Manifest confirma a ideia mais louca da série

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Manifest indica que a ideia mais louca da primeira temporada estava certa. Os primeiros dez episódios da série levaram a grandes desenvolvimentos relacionados a uma misteriosa consciência divina. Parece que um poder superior realmente é responsável tanto pelo desaparecimento do avião quanto pelos Chamados.

Muito antes de se tornar um defensor da ideia de que os Chamados são maus, Adrian foi apresentado na primeira temporada como o líder da Igreja dos Retornados, um culto dedicado aos passageiros.

Na época, Adrian estava chamando os passageiros de milagres, de “enviados de volta para curar o mundo”.

Enquanto seus pontos de vista inspiraram alguns, o personagem foi amplamente descrito como um líder de culto manipulador, enganando as pessoas a acreditarem em sua doutrina equivocada. Em resposta às alegações aparentemente estranhas de Adrian, Ben disse: “você e eu sabemos que o que quer que tenha acontecido com o avião não foi resultado de intervenção divina”.

Mas, apesar da força das convicções de Ben na época, quase todos no elenco principal – Ben inclusive – chegaram à noção na quarta temporada de que uma consciência divina está por trás dos Chamados e do desaparecimento do Voo 828.

Os ensinamentos de Adrian não são nem de longe tão absurdos quanto soaram no começo da série, mas é importante notar que as grandes revelações da quarta temporada de Manifest não justificam o personagem.

Afinal, a defesa de Adrian de suas ações, “eu não tenho que acreditar”, sinalizava que ele não acreditava necessariamente em sua própria mensagem. Em outras palavras, Adrian estava manipulando conscientemente as pessoas para seus próprios ganhos.

E embora ele ocasionalmente tenha realizado alguns bons atos desde então, Adrian foi de fato responsável por vários desafios encontrados pelos passageiros ao longo da série.

Revelação não justifica atos de Adrian

Adrian certamente ocupou um papel de antagonista na série, mas ele não é um vilão completo ou alguém que se sente irredimível da mesma forma que Eagan e Angelina foram na quarta temporada de Manifest.

Nas temporadas anteriores, ele usou seu carisma e influência para se colocar em um pedestal, mas, mais recentemente, Adrian expressou um desejo real de ajudar os passageiros. Considerando todas as coisas, Adrian realmente tem potencial para ser um aliado de Ben, Michaela e Saanvi, mas ele tem um longo caminho a percorrer antes de poder ganhar totalmente sua redenção.

A 1ª parte da 4ª temporada de Manifest já está na Netflix.

