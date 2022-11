6ª temporada de Cobra Kai precisa evitar um grande erro das anteriores

Cobra Kai demorou cinco temporadas para finalmente encerrar a longeva rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Isso não pode ser trazido de volta na sexta.

A quinta temporada de Cobra Kai sugere que Johnny e Daniel continuarão amigos e que a dupla junto com Chozen administrará um novo dojo durante o Sekai Taikai.

No entanto, Cobra Kai está acostumado a terminar um conflito aparentemente apenas para desencadeá-lo novamente alguns episódios depois.

As inúmeras desavenças entre Miguel e Sam, que depois de cinco temporadas ainda tentavam resolver seu relacionamento, é um exemplo.

Johnny e Daniel tentaram ser amigos desde a primeira temporada, mas cada momento de reconciliação foi seguido por algum tipo de mal-entendido que mais uma vez condenou o relacionamento deles. Continuar com um truque tão irritante é algo que a sexta temporada de Cobra Kai precisa evitar.

Durante as primeiras cinco temporadas de Cobra Kai, houve vários momentos em que parecia que Johnny e Daniel finalmente superariam os eventos de Karatê Kid e se tornariam amigos.

A cena comovente no bar no final da primeira temporada foi o primeiro momento em que o público acreditou que Daniel LaRusso e Johnny Lawrence haviam encontrado um terreno comum, e até mesmo uma revanche amigável inspirada em Rocky III foi sugerida.

Infelizmente, essa potencial nova amizade durou menos de um episódio. O conflito entre Daniel e Johnny, agora impulsionado pelas ações de personagens jovens como Robby e Sam, só aumentaria nas temporadas 2 e 3.

Após o final da terceira temporada de Cobra Kai, na qual os alunos de Cobra Kai de John Kreese invadiram a casa de Daniel no que só pode ser descrito como uma guerra de caratê, parecia que Daniel e Johnny agora tinham problemas maiores do que sua rivalidade de 35 anos.

Com o destino de Robby e o futuro do Cobra Kai dojo dependendo de All Valley, Cobra Kai tinha o enredo perfeito para Johnny e Daniel se tornarem amigos – mas falhou novamente. Foi apenas no final da 4ª temporada de Cobra Kai que a dupla percebeu o quanto sua rivalidade estava afetando seus alunos, seguida pelo que agora parece ser uma forte amizade.

Cobra Kai precisa seguir adiante

Enquanto as rivalidades eternas fazem parte do charme de Cobra Kai, ter mal-entendidos levando ao fim da amizade de Daniel e Johnny só pode funcionar com certa frequência.

Pode-se argumentar que a quarta temporada de Cobra Kai já era quando Daniel e Johnny deveriam ter resolvido as coisas e que adiar o fim de sua rivalidade para a quinta temporada foi um erro.

Agora que Daniel e Johnny são amigos e que Miyagi-Do e Eagle-Fang se combinaram em um, reverter seu relacionamento ao que era antes da quinta temporada jogaria contra não apenas os dois personagens, mas o show como um todo.

A sexta temporada de Cobra Kai deve, portanto, levar a história adiante e evitar os truques das temporadas anteriores.

