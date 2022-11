Astro de Cobra Kai tem ideia insana para o fim da série

Cobra Kai é um grande sucesso na Netflix, e embora não tenha sido renovada para a sexta temporada, alguns astros parecem querer retornar para a série da gigante do streaming.

O ator Jacob Bertrand, que interpreta o personagem Eli “Hawk” Moskowitz, revelou que tem uma ideia de como seria a conclusão da série derivada de Karatê Kid.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Ator quer Hawk sendo um assassino

Em entrevista ao Pop Culture, o ator falou sobre o final da série, que pode acontecer ainda na sexta temporada, caso seja anunciada.

Ele indicou que a despedida será mais tradicional, respeitando muito os personagens principais e dando uma conclusão satisfatória.

Bertrand consegue ver que Samantha e Miguel vão se casar, e Robby ou Miguel ganharão o Sekai Taikai. No entanto, ele quer que seu personagem, Hawk, se torne um assassino.

“Isso não vai acontecer, mas é isso que eu quero que aconteça. Eu realmente quero de alguma forma, de alguma forma, Hawk tem que matar alguém. E então ele mata essa pessoa e vai para a prisão”, disse ele.

O ator ainda cogita a ideia de querer uma série derivada entre John Kreese e Hawk, explorando a maldade dos dois personagens.

“E então tem Kreese, ele é super malvado. Ele vai ser jogado de volta na cadeia. É inevitável. Ele também está na prisão. E então a série derivada é Kreese e Hawk trabalhando juntos na prisão. Isso seria doentio”, comentou o ator.

O papel menor de Hawk na quinta temporada pode ser uma bom presságio para o que vem a seguir na série sobre artes marciais da Netflix.

A série flerta sempre em trocar o foco dos astros principais de uma temporada para outra, dando oportunidade para papéis menores serem mais explorados.

Hawk pode ser um personagem foco, e poderia até mesmo desencadear um spin-off de Cobra Kai, mas o que pode ser realmente difícil

Cobra Kai está disponível na Netflix.

