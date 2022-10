Cobra Kai continua esquecendo quem é seu personagem principal

A série Cobra Kai, sucesso da Netflix e que se passa no universo de Karatê Kid, conta com cinco temporadas, e uma sexta ainda não foi anunciada.

Enquanto não é anunciada, os roteiristas podem repensar sobre um novo foco em seus personagens, e em primeiro plano, não continuar esquecendo quem é seu personagem principal.

Continua depois da publicidade

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

Com a estrela de Besouro Azul, Xolo Maridueña, o elenco ainda conta com William Zabka, Ralph Macchio, Tanner Buchanan, entre outros nomes.

Miguel é sempre deixado de lado

Enquanto Karatê Kid acompanha Sr. Miyagi e Daniel LaRusso como mestre e aprendiz, a série transforma Johnny Lawrence no mestre e Miguel no aprendiz.

Miguel era o garoto novo na escola que estava sofrendo bullying e não tinha amigos, e que significava que ele seria um novo lutador de karatê em potencial.

Assim como aniel, Miguel se encontra no karatê, e faz disso uma maneira de lidar com as dificuldades de ser o novato em sua escola.

O personagem ficou mais confiante após Johnny ajudá-lo a se proteger de valentões que o importunavam todas as vezes na escola.

Além disso, o final da primeira temporada de Cobra Kai é como o final de Karatê Kid, mostrando o novato enfrentando um outro jovem lutador mais experiente.

Aparentemente, Miguel era o personagem principal da série, como é mostrado durante toda a primeira temporada da produção. Isso parece continuar na segunda temporada.

Porém, o grande problema da série é ter esquecido de Miguel após a luta contra Robby durante a segunda temporada.

O personagem estava totalmente recuperado para lutar novamente, mas o seriado havia expandido seu conjunto de personagens e histórias. Por conta disso, na terceira e quarta temporada, o personagem de Xolo Maridueña fica um pouco de lado.

Depois de três temporadas, a história de Miguel pode ter um recomeço melhor no sexto ano, caso a Netflix renove a série.

Os roteiristas precisam fazer com que Miguel seja novamente o personagem principal. Ele foi durante duas temporadas, e depois viu outros jovens tomarem seu lugar, bem como os próprios personagens mais velhos.

Com a derrota de Terry Silver e a maioria das rivalidades resolvidas, Cobra Kai pode reduzir a escala em sua trama e voltar ao básico.

A sexta temporada, com certeza, terá o maior torneio entre todas as outras, e com John Kreese e Sensei Kim sendo os únicos vilões, Miguel pode finalmente retornar a ser o protagonista.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.