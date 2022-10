A Casa do Dragão: Achou morte DESSE personagem brutal? Quase foi muito pior

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão muda muitos eventos e ordens de acontecimentos do livro Fogo e Sangue. No oitavo episódio vemos a morte de Vaemond Velaryon, pelas mãos de Daemon Targaryen. Mas ela poderia ter sido muito pior.

Vaemond já começava a demonstrar sinais de que duvidava da ascendência dos filhos de Rhaenyra durante o funeral de Laena Velaryon.

Ele deu um discurso, que cutucava a real herança de sangue dos Velaryon, colocando em xeque a legitimidade dos filhos de Rhaenyra com Laenor. Mas é no oitavo episódio que tudo é colocado em jogo.

Vaemond vai até a Fortaleza Vermelha, onde peticiona para ser nomeado herdeiro de Driftmark. Após a recusa de Viserys I, Vaemond chama os filhos de Rhaenyra de bastardos e ainda a chama de p*ta.

Não demora muito para Daemon cortar a cabeça do Velaryon ao meio, bem na sala do trono, em frente a todos.

Em Fogo e Sangue, no entanto, a morte é diferente.

Morte brutal em Fogo e Sangue

Assim como na série A Casa do Dragão, em Fogo e Sangue, Vaemond questiona a legitimidade dos filhos de Rhaenyra e também quer ser o senhor de Driftmark após Corlys Velaryon.

Ao saber disso, no entanto, Rhaenyra manda o príncipe Daemon capturar Vaemond e ele o faz. A Targaryen, então, ordena que ele seja decapitado. Mas não para por aí.

Depois disso, a carcaça de Vaemond é dada para o dragão de Rhaenyra, Syrax. Depois disso, os primos de Vaemond têm as linguas removidas por repetirem os rumores sobre os filhos de Rhaenyra, mas isso acontece a mando do próprio rei Viserys I.

A mudança na série não impacta os eventos como um todo, mas ficamos mais um episódio sem ver Syrax.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

