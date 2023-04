A Casa do Dragão arrisca repetir o erro do fim de Game of Thrones

A segunda temporada de A Casa do Dragão está passando por mudanças importantes acerca da sua trama e duração. Com isso vem o risco de repetir um erro que prejudicou severamente a oitava temporada de Game of Thrones.

Embora não tenha sido perfeita, a primeira temporada de A Casa do Dragão fez a maioria das coisas certas, ganhando aclamação da crítica e enorme audiência.

A segunda temporada, já em produção, dará continuidade à Dança dos Dragões, a guerra civil Targaryen. Na maior parte do tempo, há motivos para empolgação, visto que o final do primeiro ano deixou as coisas no precipício da guerra, com Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) pronta para se vingar.

No entanto, uma atualização causa alguma preocupação sobre o futuro da série, em grande parte por causa do final de Game of Thrones.

A contagem de episódios da segunda temporada de A Casa do Dragão será de oito episódios, abaixo dos 10 da primeira.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão já está disponível no HBO Max.

A Casa do Dragão pode sofrer com narrativa apressada

Embora se diga que a mudança é impulsionada pela história – apesar de alguma preocupação inicial de que foi devido ao corte de custos na Warner Bros. Discovery – é um pouco alarmante.

A razão para isso é simples: a sétima e a oitava temporadas de Game of Thrones reduziram a contagem regular de episódios de 10 para sete (na sétima) e, em seguida, para seis (na oitava). A mudança em A Casa do Dragão inevitavelmente nos lembra disso.

A oitava temporada de Game of Thrones tomou várias decisões controversas, mas muitos dos problemas se originaram da pressa como a narrativa foi desenvolvida.

Vários arcos de personagens acabaram sendo apressados, estragando o desenvolvimento de personagens chave, como Daenerys, Jaime Lannister e mais. Sem falar nos personagens que simplesmente se deslocavam instantaneamente de um lado do mapa para o outro.

É possível que A Casa do Dragão tenha apenas jogado alguns eventos da segunda temporada para a terceira. Mas caso tenha encurtado alguns pontos da história, pode ser que o desastre seja repetido.

