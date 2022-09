A Casa do Dragão: Ator diz o que achou de novas atrizes de Rhaenyra e Alicent

O ator Matt Smith, de A Casa do Dragão, revela o que achou das novas atrizes de Rhaenyra e Alicent.

Sucesso da HBO Max, o prelúdio de Game of Thrones teve uma grande mudança no elenco, por conta do salto temporal de 10 anos.

Smith, intérprete de Daemon, elogiou Emma D’Arcy e Olivia Cooke, que vivem Rhaenyra e Alicent mais velhas. Ele ainda comentou que as atrizes deixam a série em um tom mais emocionante na reta final (via ScreenRant).

“O que é realmente empolgante é que temos Emma D’Arcy, que é simplesmente fabulosa. E Olivia Cooke que interpreta Alicent. Isso é uma coisa estranha para elas. Elas estão chegando agora e essas personagens já foram estabelecidos”, disse ele.

“Mas, na verdade, acho que todos os fãs ficarão muito satisfeitos porque eleas são simplesmente brilhantes e realmente movem a série para frente de uma maneira emocionante”, concluiu.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

