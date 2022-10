A Casa do Dragão: Ator fala sobre relação entre Viserys e Alicent

Um dos astros de A Casa do Dragão, Paddy Considine, comentou sobre a relação afetuosa entre o rei Viserys I Targaryen e Alicent Hightower.

O sucesso da HBO Max, que é um derivado de Game of Thrones, terá mais um salto temporal no oitavo episódio, que poderá mostrar a morte do rei Viserys.

Mas, enquanto ele ainda está vivo, Considine comentou sobre a relação de seu personagem com o de Olivia Cooke. Segundo ele, Alicent ama Viserys, e que o amor entre os dois cresceram com o tempo (via ScreenRant).

“Eu penso que sim. Acho que ela tem um amor genuíno por Viserys. Eu acho que um carinho e um amor realmente cresceram, mas acho que é também porque eles têm esses filhos”, disse ele. “Mas também, Alicent é quase como um zelador primário para Viserys agora em suas várias doenças.”

No entanto, o astro revela não saber se Alicent respeita o rei, e se acha que ele é a melhor opção para governar Westeros no momento.

“Mas não sei se ela o respeita. Não sei se ela acha que ele é o melhor governante. Eu acho que ela acha que ele é muito mole e isso é provavelmente por causa da maneira como ele lida com seu relacionamento com Rhaenyra”, comentou o ator.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

