A Casa do Dragão: Ator faz grande mudança em personagem dos livros

Em entrevista com o podcast oficial de Game of Thrones (via Screen Rant), Paddy Considine explicou a nova abordagem que trouxe para o Rei Viserys em A Casa do Dragão.

Enquanto o personagem é bondoso e agradável nos livros de George R.R. Martin, este não será exatamente o caso em A Casa do Dragão.

O ator contou que, embora o caráter do personagem permaneça o mesmo, a sua interpretação é a de um homem rígido e seguro no que faz.

“Só porque ele é um homem bom, não significa que ele é fraco. Ele está simplesmente tentando fazer a coisa certa.”

“Ele está tentando parar a guerra. Quando você está em uma posição de rei, as pessoas ao seu redor só querem que você atenda às suas necessidades.”

“Mas ele não está disposto a tentar apenas agradar algumas pessoas. Eu acho que o trabalho dele é enxergar o panorama geral.”

“Eu disse desde o início: ‘Ele é como um dragão. Por mais que ele seja um bom homem, temos que ter certeza de que ele não seja um fraco.'”

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

