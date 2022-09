A Casa do Dragão: Cena excluída deixa fãs irritados

Alerta de spoilers

O 6º episódio de A Casa do Dragão marcou a temporada com um salto temporal de 10 anos, revelações escandalosas e mortes terríveis. Mas, o que irritou alguns fãs foi algo que não foi para as telas, uma cena excluída que mostraria um lado mais sensível de Daemon Targaryen.

A cena em questão estava no trailer do episódio mas acabou não permanecendo no corte final para o lançamento.

Continua depois da publicidade

Em A Princesa e a Rainha, nós vimos o destino de Daemon Targaryen espelhar o de seu irmão Viserys, quando sua mulher, Laena Velaryon, tem uma complicação fatal no parto do terceiro filho do casal.

No trailer do episódio vimos uma cena onde Daemon está falando com suas filhas Baela e Rhaena em um telhado, numa clara tentativa de confortá-las. A mesma cena também apareceu em um vídeo de making of da série.

A cena se destacou por mostrar um lado mais sensível de um personagem retratado de forma negativa na maior parte de A Casa do Dragão. Poder ver Daemon como um pai atencioso seria uma expansão considerável do personagem.

Por que a cena foi cortada?

A equipe de A Casa do Dragão não se pronunciou sobre a cena deletada (pelo menos não até o momento), mas podem ter tido diversas razões para a escolha.

A série tem feito escolhas claras de como quer retratar Daemon Targeryan, mostrando o personagem de forma negativa, como alguém perigoso e traiçoeiro que não deve ser confiado. No episódio 6 vemos um momento do personagem sendo um bom pai, ensinando sua filha a ler e falar valyriano, talvez os criadores acharam que isso foi o suficiente para demonstrar o que queriam, e uma cena de um discurso amoroso poderia ser demais.

Daemon certamente está passando por um arco complicado em A Casa do Dragão, e mesmo não sendo o personagem mais gentil, já é um dos favoritos dos fãs da série.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira