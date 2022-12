A Casa do Dragão com certeza não retorna em 2023; veja por quê

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max em 2022, é a primeira derivada de Game of Thrones a ir ao ar. Com uma segunda temporada em desenvolvimento, o seriado com certeza não vai retornar em 2023.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Revelamos o motivo da segunda temporada de A Casa do Dragão não ser lançada em 2023; confira abaixo.

Gravações da 2ª temporada serão longas

Enquanto a primeira temporada demorou para ser gravada por conta da pandemia do Covid-19, o segundo ano seguirá o mesmo caminho.

A primeira temporada foi gravada por cerca de 10 meses, durando de abril de 2021 até fevereiro de 2022, e ainda contando alguns meses da pós-produção. Possivelmente, a segunda temporada seja lançada apenas em 2024.

Durante entrevista ao The Face, o ator Ewan Mitchell, que interpretar Aemond Targaryen, revelou que as gravações serão longas.

Ao todo, segundo ele, a produção deve durar por oito meses e começará apenas em 2023. Por enquanto, a fase de preparação já foi iniciada.

“Nós vamos filmar por oito meses no ano que vem. Estamos na fase de preparação disso agora, e é por isso que estou com o cabelo raspado, para os ajustes da peruca”, disse o astro.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.