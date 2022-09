A Casa do Dragão: como a série mudou a história de Jon Snow

Alerta de Spoiler

O episódio 4 de A Casa Do Dragão revelou a profecia de Argon, e mudou novamente a história de Jon Snow em Game of Thrones.

O arco principal de Jon Snow em Game of Thrones mostrou ele unindo o reino contra os Caminhantes Brancos, o que acabou levando o personagem a viver um romance com Daenerys Targaryen. Depois disso descobrimos a reviravolta de que, na verdade, Snow era filho de Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen.

Continua depois da publicidade

O fato significava que Jon Snow era Aegon Targaryen, o herdeiro do Trono de Ferro. Enquanto em Game of Thrones a herança Targaryen do personagem não teve tanta relevância, A profecia de A Casa do Dragão deu um novo significado para a história do personagem.

A primeira mudança na história do amado personagem aconteceu no primeiro episódio da série spin off, quando foi explicado o sonho do Rei Aegon sobre a Canção de Gelo e Fogo. Em sua visão, o rei viu um inverno e escuridão devastadores que trariam o fim da humanidade. A salvação só seria possível se Targaryen sentasse no Trono de Ferro, com a força para unir o reino contra a ameaça.

O final de Game of Thrones confirmou que os Targaryen que salvariam a humanidade dos Caminhantes Brancos eram Jon Snow e Daenerys, mostrando que o sangue Targaryen em Jon era crucial para o desenvolvimento do personagem.

O episódio 4 trouxe ainda mais importância para Jon Snow

Agora, o episódio 4 de A Casa do Dragão trouxe uma nova camada para a profecia de Aegon, dando mais poder para o papel de Jon Snow na história da franquia.

No episódio o Rei Viserys mostra para Rhaenyra que o sonho foi escrito na adaga de aço Valiriano dos Targaryen, e dizia: “Do meu sangue virá o príncipe que foi prometido, e dele será a canção de gelo e fogo”. Isso confirma que a visão de Aegon era conectada a profecia pregada por Melisande em Game of Thrones, dando ainda mais peso ao percepção de que Jon Snow era o salvador que deveria matar o Rei da Noite.

Enquanto o final da série original acabou deixando um pouco ambígua a identidade do Príncipe Que Foi Prometido, por conta da morte de Daenerys, Jon perdendo seus títutlos e Arya empunhando a arma para destruir os Caminhantes Brancos, mas a conexão entre a profecia e o sonho de Aegon parece finalmente confirmar o personagem escolhido para cumprir este destino.

Por mais que Deanerys cumprisse parte da profecia, trazendo os dragões de volta e sentando no trono, Jon Snow cumpre mais aspectos da visão. Ele cumpre a canção de gelo e fogo, sendo meio Stark e meio Targaryen, além de ter como sua principal missão vencer o Rei da Noite e os Caminhantes brancos, sendo responsável por iniciar a luta unificada contra eles.

Talvez ainda vamos ter mais informações sobre as profecias de Game of Thrones durante A Casa do Dragão. As duas séries podem ser assistidas na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira