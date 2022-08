A Casa do Dragão: Como Daenerys é relacionada aos Targaryen da série

Em Game of Thrones, Daenerys é a única Targaryen viva (após a morte de Viserys e até descobrirmos a linhagem de Jon Snow). Já A Casa do Dragão mostrará muitos outros membros da família. Fica a questão: exatamente como ela é relacionada a eles? Veremos isso agora.

A série prelúdio fornecerá um amplo pano de fundo sobre a notória história da família Targaryen, com a história sendo vagamente baseada no romance Fogo e Sangue, de George R.R. Martin e ocorrendo quase dois séculos antes dos eventos de Game of Thrones.

A protagonista da série é Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma Darcy – uma personagem que possui muitas semelhanças com sua parente distante, Daenerys.

Daenerys, interpretada por Emilia Clarke, foi a filha mais nova do rei Aerys II Targaryen e da rainha Raella, nascida durante a rebelião de Robert Baratheon.

A ascensão de Robert ao trono marcou o fim do longo reinado da Casa Targaryen e desencadeou os eventos que iniciaram a série Game of Thrones.

A busca de Daenerys para restaurar a glória de sua família é o ponto focal da aclamada série e catapultou a personagem para uma imensa popularidade.

Devido ao incesto habitual dentro da árvore genealógica Targaryen, a relação familiar entre Daenerys e os Targaryen de A Casa do Dragão é um pouco mais complexa do que se imagina.

Por exemplo, o rei Viserys I, o atual rei no início de A Casa do Dragão, é o homônimo do irmão mais velho de Daenerys e seu ancestral distante.

No entanto, nos livros, a filha do rei e sucessora nomeada, Rhaenyra, se casa com seu tio Daemon e tem filhos que ascendem ao Trono de Ferro.

Então, enquanto Daenerys é a sobrinha distante de Rhaenyra e Daemon, eles também são seus ancestrais diretos – o que também faria de Rhaenyra sua prima em elevado grau, devido a Daemon ser o tio de Rhaenyra, bem como seu marido.

Reinado complicado dos Targaryen

A árvore genealógica da Casa Targaryen é infame, conhecida por unir os sete reinos através do uso de dragões, mas também por uma instabilidade hereditária decorrente de sua consanguinidade constante.

A história da família em Westeros começa com Aegon I, que veio das terras orientais e se tornou o primeiro rei da dinastia Targaryen.

A Casa do Dragão apresentará o Rei Viserys I, o quinto Targaryen rei de Westeros e o pai da nova personagem principal da série, Rhaenyra, e irmão de seu opositor, Daemon.

Game of Thrones começa depois que o Rei Aerys II, o Rei Louco, é morto por Jaime Lannister. O Rei Louco teve três filhos, Rhaegar, Viserys e Daenerys.

Daenerys, por um tempo, foi considerada a única remanescente dos Targaryen e verdadeira herdeira do Trono de Ferro até a revelação de que ela tinha um sobrinho, Jon Snow, que deve ganhar uma sequência.

Snow, nascido de Aegon Targaryen depois de seus ancestrais, é atualmente o único membro vivo conhecido de sua linhagem depois que ele assassinou uma tia no final da série.

Apesar dos Targaryen perderem seu direito ao trono mais uma vez no final de Game of Thrones, A Casa do Dragão seguirá a família em meio ao seu longo reinado sobre os Sete Reinos unificados.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

