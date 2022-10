A Casa do Dragão cria uma Rainha Louca ainda melhor que Game of Thrones

Alerta de spoiler

A série A Casa do Dragão é uma das mais bem avaliadas do ano pela crítica, e teve uma boa recepção do público. Por conta disso, a HBO Max já renovou o seriado para uma segunda temporada.

Derivado de Game of Thrones, e que funciona como um prelúdio, a produção introduz ianda mais personagens importantes do universo criado por George R.R. Martin.

Com os conflitos entre Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen aumentando cada vez mais, a atual rainha começou a ter uma postura mais forte contra a herdeira de Viserys.

Quando o rei Viserys demitiu Otto, pai de Alicent, ela percebeu que estava sob pressão e em risco, junto de seus filhos, quando Rhaenyra assumisse o trono.

Em Game of Thrones, a Rainha Louca, que era Daenerys Targaryen, era totalmente obcecada pelo Trono de Ferro. No entanto, A Casa do Dragão transforma Alicent em uma Rainha Louca, só que ainda melhor.

Uma Rainha Louca muito antes de Daeneyrs

Daenerys sempre quis o trono e seu egoísmo era evidente. Ela queimou a Fortaleza Vermelha e o povo de Porto Real, e por isso os fãs a consideram uma vilã. Ela matou centenas de inocentes, mas pagou o preço após ser assassinada por Jon Snow.

No entanto, o caso de Alicent é um tanto trágico, já que ela foi empurrada por seu pai para assumir o poder enquanto ainda era uma adolescente.

Na cena em que Alicent é vista dormindo com o rei, ela apenas está no intuito de dar herdeiros a Viserys, para aproximar a casa Hightower do poder.

Porém, como Otto a avisou, Rhaenyra, que é a verdadeira herdeira do torno, poderia muito bem acabar com a linhagem de Alicent. Especialmente para proteger o segredo sobre seus filhos serem de Harwin, e não de Laenor Velaryon.

As coisas pioram quando Alicent exige o olho de Lucerys, filho de Rhaenyra, após Aemond, filho de Alicent, perde o seu olho esquerdo.

A briga aumenta quando a própria Alicent provoca um corte em Rhaenyra, e os conflitos entre a casa Hightower e a casa Targarye aumentam.

Por conta disso, e pedir olho por olho, Alicent está sendo vista como uma Rainha Louca, acreditando que quem o fez, deve pagar da mesma moeda.

Mas, além disso, ela quer apenas proteger os seus filhos de algo ruim que possa vir a acontecer, principalmente Aegon, seu primogênito. Alicent teme que Rhaenyra e seus apoiadores acabem com a linha de sucessão ao Trono de Ferro.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

