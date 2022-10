A Casa do Dragão discretamente detona Jon Snow

Alerta de spoiler

O episódio 7 de A Casa do Dragão escondeu uma referência sutil à uma das mudanças mais odiadas do personagem Jon Snow na 8ª temporada de Game of Thrones.

A temporada final de Game of Thrones mascou um dos momentos mais polarizados da TV nos últimos tempos, com grande parte das reclamações envolvendo mudanças em Jon Snow. No final da série descobrimos que Snow na verdade é Aegon Targaryen e legítimo herdeiro do Trono de Ferro.

Mas quando descobre sua linhagem Real, Jon continua leal à causa de Daenerys Tarharyen, o que levou à um número ridículo de vezes que o personagem simplesmente “Eu não quero” quando se refere ao trono de Westeros.

Mas aparentemente Snow não foi o primeiro bastardo à usar essa frase. Em A Casa do Dragão vemos Lucerys Velaryon, filho de Rhanyra, responder o mesmo “eu não quero”, quando Colys Velaryon conta que ele herdará as terras de Driftmark.

Mas os motivos da recusa de Lucerys são bem diferentes dos de Jon Snow, o garoto explica que se tornar Lorde de Driftmark significaria que todos morreram. Enquanto Snow recusou o Trono de Ferro simplesmente porque não tem desejo de se tornar rei, e especialmente, não queria trair Daenerys.

A ironia de A Casa do Dragão

Lucerys repetindo a fala de Jon Snow para recusar se tornar o Lorde das Marés, é um fato ainda mais irônico quando percebemos que Snow era um Targaryen legítimo criado como bastardo, que tinha direito sobre o Trono de Ferro. Do outro lado, Lucerys é um bastardo criado como um Velaryon, que na verdade não tem direito algum sobre Driftmark.

E piora ainda mais por Jon entregar seus títulos e direito ao trono após matar Daenerys, sendo mandado para a Muralha, enquanto Lucerys pode desfrutar de seus direitos mesmo sua origem ilegítima sendo conhecida por todo o reino.

Para a tristeza ou alegria do público, Lucerys Velaryon não herdará Driftmark, mas não por perder ou desistir de seu direito. O personagem será uma das primeiras baixas na batalha pelo Trono de Ferro, o jovem vai até Storm’s End para recrutar a força dos Baratheons para a causa de sua mãe.

Quando chega lá, Lucerys encontra seu rio Aemond Targaryen, que se vinga pela perda de seu olho pelas mãos do herdeiro de Driftmark. Mesmo o jovem Velaryon deixando claro que não estava lá para lutar, Aemond o ataca montado em Vhagar, matando Lucerys e seu dragão.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

