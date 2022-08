A Casa do Dragão é inspirada em aclamada série da Netflix

A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, se inspirou em uma aclamada série da Netflix.

Perto de sua estreia, o prelúdio é um dos mais aguardados do ano na HBO Max, e de outras plataformas no geral.

Segundo o showrunner Ryan Condal, a série tomou The Crown, da Netflix, como inspiração, e ainda Succession, da HBO Max (via ScreenRant).

“As coisas que mais referenciamos na sala [dos roteiristas] foram The Crown e Succession, apenas como análogos tonais e como mostras que nós, os escritores, estávamos realmente gostando e imersos”, comentou ele.

Condal ainda abordou sobre como Game of Thrones e A Casa do Dragão se diferenciam em suas histórias e abordagem, mas ainda se conectam com guerras e sangue.

“Game of Thrones é realmente a Guerra das Rosas, então são os Yorks e os Lancasters contra os Starks e os Lannisters. Esta, no entanto, é a Dança dos Dragões”, diz ele. “É uma guerra civil que acontece dentro de uma família singular, o que de certa forma a torna muito mais envolvente e trágica, porque você vê pessoas que são parentes de sangue se virando umas contra as outras e indo para a guerra.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

