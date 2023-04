A Casa do Dragão: Filmagens da 2ª temporada são iniciadas e elenco é revelado

A Casa do Dragão iniciou as filmagens da segunda temporada, pouco após mudanças terem sido reveladas acerca do desenvolvimento da série. Além disso, o elenco que retorna do primeiro ano foi divulgado.

As filmagens atualmente ocorrem em Leavesden, no Reino Unido, como esperado, os principais jogadores da Dança dos Dragões foram todos confirmados (via EW):

Continua depois da publicidade

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Eve Best (Princesa Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Ewan Mitchell (Príncipe Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) e Rhys Ifans (Otto Hightower).

Isso sinaliza que Mysaria continua viva, apesar de um capanga encapuzado incendiar sua casa no final da primeira temporada.

Outros membros do elenco que retornam para a segunda temporada incluem Harry Collett (Jace Velaryon), Bethany Antonia (Baela Targaryen), Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen), Phia Saban (Helaena Targaryen), Jefferson Hall (Jason Lannister) e Matthew Needham (Larys Strong).

Milly Alcock e Emily Carey, que interpretaram versões mais jovens de Rhaenyra e Alicent na metade do primeiro ano de A Casa do Dragão, não retornarão.

Por meio de um tuite, o HBO Max comemorou o começo das filmagens. Veja abaixo.

É hora de voltar a Porto Real. A segunda temporada de #ACasaDoDragão já está em produção. pic.twitter.com/z0i3PbuTGW — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 11, 2023

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.