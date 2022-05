A Casa do Dragão: Fogo e Sangue no trailer da derivada de Game of Thrones

O HBO Max divulgou o trailer e novos pôsteres de A Casa do Dragão (House of the Dragon), derivada de Game of Thrones sobre a Casa Targaryen.

O trailer da muito aguardada série mostra Westeros pronta para entrar em guerra, conforme lordes parecem não aceitar a futura ascensão ao trono de Rhaenyra Targaryen.

Já os cartazes apresentam os diversos personagens da série, que contará com diversos ancestrais de Daenerys, visto que se passa no período em que estavam no poder.

Uma primeira imagem da série também foi revelada. Essa mostra a princesa Rhaenyra Targaryen em frente a uma mesa, que parece ser em formato de mapa (de Westeros provavelmente).

Vale apontar que House of the Dragon foi traduzida nesses cartazes como A Casa do Dragão. Curiosamente, Game of Thrones foi traduzido para A Guerra dos Tronos.

Até então, a HBO usava o título da série em inglês, mas adotou agora o nome do primeiro livro de George R. R. Martin das Crônicas de Gelo e Fogo.

Veja o trailer, a imagem da série e os pôsteres, abaixo.

A história não se lembra do sangue, se lembra dos nomes

21 de agosto. #HouseoftheDragon #ACasaDoDragão pic.twitter.com/xKG47ZvV62 — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) May 5, 2022

Rei Viserys Targaryen. Senhor dos Sete Reinos. O Primeiro de Seu Nome.

#HouseoftheDragon #ACasaDoDragão pic.twitter.com/ThmaBxh4p7 — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) May 5, 2022

O reinado da Casa Targaryen se inicia…

… com fogo e sangue. https://t.co/aAp9mmmWEM pic.twitter.com/NZANhDhFAR — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) May 5, 2022

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.