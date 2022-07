A Casa do Dragão: Guerra é travada em trailer épico; veja

A HBO Max divulgou um novo trailer de A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, destacando uma guerra sendo travada em Westeros.

No sábado (23), a série teve seu painel na San Diego Comic-Con, com a presença do elenco e do autor George R. R. Martin (via ScreenRant).

Porém, o trailer estendido do spin-off foi liberado apenas no domingo (24), destacando uma guerra que vai definir quem vai ficar com o Trono de Ferro.

A prévia ainda mostra dragões prontos para a batalha, ao comando dos Targaryen, que irão conspirar uns contra os outros para assumir o reino.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

