A Casa do Dragão já supera Game of Thrones de maneira importante

A série A Casa do Dragão, da HBO Max, é um sucesso absoluto. O prelúdio de Game of Thrones já superou sua original em visualizações no primeiro episódio. Não apenas superou neste ponto, como em um sentido em certas cenas.

Com cinco episódios lançados, o sexto prevê um salto temporal e mudanças no elenco, com novas atrizes sendo destaques no restante da temporada e da série.

Continua depois da publicidade

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em “Game of Thrones”, diz a sinopse.

Com a estrela da Marvel, Matt Smith liderando o elenco junto de Emma D’Arcy, Emily Carey, Milly Alcock, Olivia Cooke e Paddy Considine completam os atores principais.

Cenas íntimas melhores

Em recente entrevista, Miriam Lucia, coordenadora de cenas íntimas da série, falou sobre seu envolvimento de moldar A Casa do Dragão. Ela estava na produção desde o início, garantindo um ambiente seguro quando se tratava de cenas de sexo (via ScreenRant).

A coordenadora ainda comentou que a equipe foi muito sensível à sua abordagem ao criar as cenas íntimas, e revelou que o elenco estava ciente e foi cuidadoso.

“Eu acho que o que você ganha em A Casa do Dragão não é apenas uma equipe de produção que é sensível a isso, mas você tem um elenco que está muito ciente disso e cuidadoso com o que eles vão concordar”, disse ela.

“Era sobre encontrar o equilíbrio para os showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Conteúdo sexual e nudez faz parte da série, faz parte da essência do que é, mas estamos em uma nova era. Fui convidada logo no início para me envolver em ensaios, discussões, leituras, para que todos soubessem quem eu era, e tudo estava aberto. Meu trabalho é garantir que haja um ambiente seguro”, concluiu.

As cenas de sexo fazem parte do universo de Game of Thrones, e na série original eram constantes. No entanto, no spin-off a forma que o elenco ficou sabendo, e o tipo de abordagem foi diferente.

“Ficou muito claro que a forma como as cenas de sexo seriam abordadas e a forma como o elenco seria informado sobre o que se esperava delas era diferente”, comentou a coordenadora.

Lucia também falou sobre como sua presença é frequentemente usada mesmo quando não está filmando cenas de sexo, em uma importante cena no primeiro episódio.

Diferentemente de Game of Thrones, as cenas íntimas de A Casa do Dragão foram recebidas de uma forma mais positiva do que a série original. Não há tanta frequência de nudez e cenas de sexo como em sua antecessora, o que incomodava muitos espectadores.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.