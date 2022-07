A Casa do Dragão quer superar Game of Thrones com mudança importante

A derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, quer superar a série original com uma mudança importante.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Emma D’Arcy, uma das protagonistas do spin-off, comentou sobre críticas envolvendo Game of Thrones.

O sucesso da HBO ganhou uma rápida reputação de desafiar seus limites. Um destes limites é a violência sexual sofrida pelas mulheres de Westeros. D’Arcy, que vai interpretar Rhaenyra Targaryen, quer mudar a abordagem.

“Ela é uma pessoa que se sente em desacordo com a maneira como é lida pelo mundo. Mesmo esse rótulo de delícia do reino, que implica uma passividade, sendo um objeto de cobiça das pessoas”, disse D’Arcy.

“É como se ela tivesse uma versão bizarra. A versão é um homem nascido em Rhaenyra, que tem acesso a todas as coisas que ela deseja e sente. Ela tem essa conexão incrível com seu tio Daemon”, comentou a atriz.

Segundo a própria atriz, o povo vê Rhaenyra desafiando os limites da feminilidade, sendo obcecada pela masculinidade e liberdade.

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

