A Casa do Dragão: Segunda temporada vai impressionar os fãs; veja como

A Casa do Dragão está prestes a lançar o último episódio de sua 1ª temporada, e o showrunner da série revelou que devemos esperar ainda mais espetáculo e um ritmo acelerado no 2º ano da série da HBO.

O spin-off de Game of Thrones se passa dois séculos antes do hit da HBO, A Casa do Dragão acompanha parte da dinastia Targaryen em Westeros, e na primeira temporada vemos a preparação para o que será a destruidora guerra civil, batizada de Dança dos Dragões.

A Casa do Dragão já exibiu muitos efeitos visuais em seu primeiro ano, especialmente quando se trata dos seus vários dragões, além de usar seus episódios para aprimorar sua vasta lista de personagens, os posicionando no tabuleiro do grande jogo de xadrez que virá a seguir.

Ryan J. Condal, showrunner da Casa do Dragão, falou recentemente com o The Times sobre o caminho que a série deve seguir em sua 2ª temporada (Via Deadline). Ele explicou que o primeiro ano teve que ter passos mais lentos, focando mais em contar a história, que no espetáculo visual.

O motivo disso era realmente levar os personagens e suas motivações ao conhecimento do público, antes de os jogarem na tão esperada guerra. Veja o que Condal disse:

“Nós vamos chegar no espetáculo. Mas você precisa entender as complexidades dessas pessoas antes de jogá-los na guerra. A segunda temporada atingirá o ritmo que as pessoas esperavam no meio de Game of Thrones, mas terá sido conquistada, e os espectadores sentirão as tragédias porque trabalhamos para isso.”

O que esperar da 2ª temporada de A Casa do Dragão

O final de A Casa do Dragão vai ao ar esta noite (23), após o lançamento os fãs já saberão de onde a próxima temporada deve começar, e que ganchos nos deixarão ansiosos por ela.

A maioria dos episódios até aqui tiveram vários saltos temporais, de seis meses até dez anos, então é possível que a 2ª temporada se passe algum tempo depois do final também.

Porém, a medida que a guerra comece a esquentar, devemos ter uma cronologia um pouco mais apertada durante a temporada 2, para que o público não perca nenhum detalhe do conflito.

Outro elemento que os fãs podem esperar em A Casa do Dragão, é um pouco mais de leveza. Um pouco mais de senso de humor é outro ponto que Condal vem prometendo em entrevistas. Mesmo que vários personagens sejam extremamente sérios, a continuação terá mais oportunidades de quebrar isso.

A Casa do Dragão é lançada pela HBO Max, e terá seu último episódio hoje, dia 23 de outubro.

