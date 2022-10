A Casa do Dragão: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão encerrou sua primeira temporada e, com isso, vem a inevitável dúvida por parte dos fãs: o que esperar da segunda. Veremos isso agora, incluindo quando ela pode estrear na HBO.

Espera-se que a segunda temporada de A Casa do Dragão leve as coisas ainda mais longe, especialmente após o dramático final da primeira temporada.

Depois que Aegon e Rhaenyra foram coroados, e Aemond matou Lucerys nos arredores de Ponta Tempestade, a guerra civil está no horizonte e as coisas só vão ficar maiores e mais sangrentas daqui para frente.

O spin-off de Game of Thrones deve durar alguns anos, então aqui está um resumo do que é conhecido até agora sobre a segunda temporada da série.

A Casa do Dragão foi renovada pela HBO logo após a estreia da primeira temporada, que estabeleceu recordes de visualização para a rede.

Game of Thrones foi um dos maiores programas de TV de todos os tempos e, apesar da repercussão da oitava temporada, faz sentido que sua derivada seja outro sucesso

. A HBO ainda não renovou o programa além da segunda temporada, nem confirmou quantos episódios serão – embora outra temporada de 10 episódios pareça uma aposta segura.

George R.R. Martin acredita que A Casa do Dragão precisa de quatro temporadas de 10 episódios cada para contar essa história, e não seria um choque se ele realizasse seu desejo.

Aegon Targaryen em A Casa do Dragão

Elenco e equipe da 2ª temporada de A Casa do Dragão

O elenco da segunda temporada da série deve trazer de volta a maioria dos atores envolvidos na primeira temporada. Depois de vários saltos no tempo, o seriado parece ter definido seu elenco adulto, e todos os personagens ainda vivos provavelmente retornarão.

Isso significa que o show é mais uma vez liderado por Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen e Olivia Cooke como Alicent Hightower, além de um foco maior em seus filhos também.

A maior parte do elenco pode estar de volta, mas haverá uma grande mudança para a série, já que o co-showrunner Miguel Sapochnik não retornará para a segunda temporada. Sapochnik, que dirigiu muitos episódios de Game of Thrones, como Battle of the Bastards e The Winds of Winter, dirigiu três episódios da primeira temporada de A Casa do Dragão, o primeiro, sexto e sétimo.

Apesar da saída de Sapochnik de A Casa do Dragão, seu co-showrunner Ryan Condal estará de volta. Outro veterano de Game of Thrones, o diretor Alan Taylor, também estará envolvido como produtor executivo e diretor de vários episódios.

Helaena Targaryen em A Casa do Dragão

O que esperar da história

A história da segunda temporada da série deve continuar exatamente de onde a primeira temporada termina, ou seja: guerra.

Com Aegon e Rhaenyra se declarando Rei e Rainha, respectivamente, a batalha pelo Trono de Ferro está realmente acontecendo. Da mesma forma, após as ações de Aemond em Ponta Tempestade, Rhaenyra e Daemon serão ainda mais motivados por vingança, que deve ser onde a temporada 2 começa.

Depois que grande parte da primeira temporada estava preparando o palco, a Dança dos Dragões pode começar totalmente na segunda temporada. Isso significará mais batalhas, mais intrigas políticas e Westeros sendo dividido em dois enquanto as facções em guerra tentam ganhar apoio.

Enquanto a primeira temporada cobriu várias décadas, a linha do tempo da Dança dos Dragões é mais condensada, abrangendo um período menor. Isso significará menos saltos no tempo, mas ainda há muito para acontecer, pois haverá traições, intrigas e, claro, mortes e dragões.

Quando a 2ª temporada deve estrear

Espera-se que a segunda temporada de A Casa do Dragão comece a ser filmada na primavera de 2023.

É possível que as filmagens comecem antes disso, no entanto, com o Leavesden Studios do Reino Unido usado para filmar grande parte da 1ª temporada.

Além das filmagens, haverá uma longa pós-produção (especialmente porque a segunda temporada deve ter batalhas maiores e mais dragões).

As filmagens da primeira temporada foram encerradas em fevereiro de 2022, sendo lançadas seis meses depois, embora também tivessem um cronograma que incluísse desligamentos relacionados ao Covid.

Com isso, a data de lançamento da segunda temporada de A Casa do Dragão por volta de abril de 2024, um período ocupado há muito tempo por Game of Thrones, é uma suposição razoável, embora a HBO possa mantê-la para mais tarde depois de muito sucesso com seu lançamento em agosto.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

