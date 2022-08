A Casa do Dragão vai expandir um dos melhores aspectos de Daenerys

Ao longo de Game of Thrones vimos Daenerys Targaryen falando Alto Valiriano algumas vezes, principalmente para dar ordens ao seu exército de Imaculados e para comandar seus dragões. Em A Casa do Dragão veremos ainda mais disso.

Considerando que grande parte da história de Daenerys ocorreu em locais distantes em Essos, Game of Thrones criou várias linguagens fictícias especificamente para a série. Daenerys se tornou bem versada em cada uma das línguas, que incluía mais proeminentemente o dothraki e o ancestral alto valiriano dos Targaryen.

A Casa do Dragão, que segue a dinastia da família Targaryen 200 anos antes da linha do tempo de Game of Thrones, finalmente mostrará a lendária casa no auge de seu reinado.

Não apenas A Casa do Dragão se apoiará nos aspectos mais notáveis ​​dos Targaryens como seus muitos dragões, mas também na cultura da família que os separou do resto das casas nobres de Westeros.

Muito disso envolverá sua história e origens na Velha Valíria, que receberá muito mais destaque na série derivada que em Game of Thrones.

Muito mais alto valiriano

Como se presume que A Casa do Dragão ocorra principalmente em Westeros, a série prelúdio não está apta a apresentar tantas culturas e idiomas quanto Game of Thrones.

No entanto, ela provará por que a habilidade de Dany de ainda falar alto valiriano foi tão importante para se conectar com sua ascendência Targaryen.

Os personagens do novo seriado são confirmados para falar alto valiriano com muito mais frequência do que Dany em Game of Thrones, o que faz sentido considerando quantos Targaryen estão vivos na derivada.

Enquanto Dany só podia falar valiriano com aqueles de Essos que ainda entendiam a língua ou com seus dragões, em A Casa do Dragão, os Targaryen podem usar a linguagem para se separarem ainda mais das outras famílias.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.