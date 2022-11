A Casa do Dragão: Visual do bebê de Rhaenyra é aterrorizante

Entre tantas batalhas, o fogo e sangue de A Casa do Dragão é sempre mostrado ao público. A derivada de Game of Thrones da HBO Max é um dos maiores sucesso do ano.

Porém, nem tudo é possível mostrar, como o visual do bebê de Rhaenyra, Visenya, que é aterrorizante e muito pior do que você pensa.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Visual assustador e corpo cheio de escamas

No episódio em que Visenya é mostrada, é difícil de notar o quão coberto e cheio de escamas e sangue seu corpo está (via Looper).

Rhaenyra segura sua bebê já natimorta no colo, mas é em uma publicação do designer de maquiagem Barrie Gower, que fica possível ver como está Visenya.

Na foto, é possível ver as escamas na parte frontal e costas, bem como na própria cabeça, que está deformada, incluindo seu rosto.

Na postagem, o designer de maquiagem revelou que criou junto de outros profissionais o bebê de silicone para o episódio final da série.

“Considerando a imensa quantidade de detalhes mostrados neste pequeno modelo, parece estranho que essas escalas não sejam mais destacadas no próprio episódio, especialmente porque são mencionadas especificamente no material de origem da série”, escreveu ele.

Em um dos capítulos de Fogo & Sangue, um homem conhecido como Mushroom afirma que Rhaenyra acabou amaldiçoando a bebê Visenya, quando gritou durante o nascimento “monstro, saia”.

Mushroom continuou alegando que essas maldições deram frutos quando Visenya finalmente nasceu, ficando toda deformada e cheia de escamas.

A sequência do livro chega a revelar que a menina natimorta esta com um buraco no peito onde deveria estar o coração, e uma cauda toda escamada.

O relato do personagem sobre os eventos de Fogo & Sangue é considerado um pouco confiável e exagerado. Por conta disso, a equipe da série conseguiu adaptar de sua forma, tentando mostrar algo mais próximo e coerente dos livros.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.